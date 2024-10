Milan Futuro-Pineto, Bonera: “Occasione persa, ricorda un po’ Milan-Napoli” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Pineto Il Milan Futuro perde la sfida casalinga contro il Pineto. Il match si conclude sul risultato di 0-2, con i gol di Bruzzaniti e Schirone. In conferenza stampa, poi, è intervenuto il tecnico rossonero, Daniele Bonera. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riprese dal nostro Stefano Bressi. Pianetamilan.it - Milan Futuro-Pineto, Bonera: “Occasione persa, ricorda un po’ Milan-Napoli” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Daniele, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro ilIlperde la sfida casalinga contro il. Il match si conclude sul risultato di 0-2, con i gol di Bruzzaniti e Schirone. In conferenza stampa, poi, è intervenuto il tecnico rossonero, Daniele. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riprese dal nostro Stefano Bressi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “Occasione persa, ricorda un po’-Napoli”;verso il: "A Perugia è stata la vittoria del gruppo, ma ora abbiamo un'altra opportunità";in streaming gratis? Guarda la partita in diretta;, non arriva la seconda vittoria di fila per i ragazzi di: il resoconto; LIVE MN -(0-2):sconfitto: un'altra serata amara per i rossoneri;: diretta live testuale, formazioni e tabellino; Leggi >>>

Milan Futuro-Pineto in diretta, risultato in tempo reale: partita iniziata

(milanlive.it)

La cronaca e le pagelle di Milan Futuro-Pineto, match valido per la 12esima giornata di Lega Pro. Aggiornamenti in tempo reale.

Il Pineto batte 2-0 il MIlan Futuro

(rainews.it)

Prima vittoria esterna del Pineto, secondo successo consecutivo per Ivan Tisci. Risale la china il club abruzzese che supera il Milan Futuro a Solbiate Arno dopo aver battuto l'Ascoli domenica scorsa.

Bonera: “Pineto Calcio? Sfida complicata, possiamo dare continuità”

(ilmilanista.it)

Daniele Bonera alla vigilia del prossimo impegno del Milan Futuro, ha espresso così le sue opinioni sul Pineto Calcio ...

Serie C: Milan Futuro-Pineto 0-2

(rete8.it)

Il Pineto dunque torna a flirtare con il successo lontano dal pubblico amico. I rossoneri chiudono la gara in 10 per un fallo da ultimo uomo di Coubis. Partita giocata male dai ragazzi di Bonera, ment ...