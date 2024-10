Matteo Bassetti, stalker condannati: arriva la sentenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque condanne, con pene variabili dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti. Sono queste le sanzioni decise per i membri del canale Telegram 'Basta Dittatura', accusati di stalking nei confronti del medico genovese Matteo Bassetti. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova ha emesso le Matteo Bassetti, stalker condannati: arriva la sentenza L'Identità. Lidentita.it - Matteo Bassetti, stalker condannati: arriva la sentenza Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque condanne, con pene variabili dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti. Sono queste le sanzioni decise per i membri del canale Telegram 'Basta Dittatura', accusati di stalking nei confronti del medico genovese. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova ha emesso lelaL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, vittoria in tribunale:gli, dovranno pagare; Stalking e istigazione a delinquere nei confronti di: cinque condanne e due patteggiamenti; Minacce agli: erano membri del canale "Basta dittatura";, minacce di morte via Telegram: cinque condanne per il gruppo didipatteggia una condanna a 10 mesi, l’infettivologo: “Pagheranno tutti carissimo”; Covid,dicondannato a 10 mesi e 1000 euro di multa; Leggi >>>

Stalking contro Matteo Bassetti: cinque persone condannate. Il medico: “Bella soddisfazione”

(ilfattoquotidiano.it)

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova ha condannato cinque membri del canale Telegram “ Basta Dittatura “, accusati di stalking nei confronti di Matteo Bassetti, direttore della ...

Minacce a Matteo Bassetti, condannati gli stalker del canale Telegram "Basta dittatura"

(today.it)

Il Gip di Genova ha emesso cinque condanne per stalking di gruppo e istigazione a delinquere: gli imputati dovranno anche risarcire il medico ...

Stalking e istigazione nei confronti di Bassetti: cinque condanne e due patteggiamenti

(genovatoday.it)

Le pene tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi. La soddisfazione del medico: "Continueremo su questa strada, contro chi ha fatto degli insulti e delle minacce la sua ragione di vita" ...

Minacce di morte a Bassetti, in cinque condannati

(lavocedigenova.it)

Le undici persone coinvolte facevano parte del canale Telegram 'Basta dittatura', dove ad agosto 2021 era finito il numero del professore ...