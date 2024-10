Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e granchio blu, vertice a Ferrara col ministro Lollobrigida

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Era una voce che circolava. Ora è arrivata la conferma: ildell’Agricoltura, Francesco, domani sarà aper incontrare i principali player della filiera agricola, i rappresentanti del mondo della pesca e le rappresentanze datoriali di settore. L’appuntamento è per le 11 nella sala conferenze della Camera di Commercio. Benché nasca come iniziativa di carattere politico – l’appuntamento per le elezioni regionali è sempre più vicino – si tratterà anche di un momento di confronto sulle principali criticità riscontrate da due settori chiave del nostro territorio. Tant’è che, con ogni probabilità prima di incontrare imprenditori e associazioni di categoria, il titolare del dicastero all’Agricoltura e della Sovranità alimentare incontrerà il commissario straordinario per l’emergenzablu, Enrico Caterino.