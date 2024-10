Gqitalia.it - L'orrore di The Substance raccontato dall'interno da Demi Moore

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)scende nei particolari, durante l’incontro zoom con la stampa estera, per raccontare il suo nuovo progetto, The, che da Cannes alla Festa del cinema di Roma, ha conquistato e fatto rabbrividire pubblico e critica. «Non avevo mai girato un film in cui per farti legare ed entrare in sintonia con i colleghi nuovi invece di fare le prove ti lanciassi una palla», esordisce. In sala per Halloween, il 30 ottobre, l'horror è un inquietante spaccato sull’ossessione per l’eterna giovinezza. Accanto a lei, c'è Margaret Qualley, con cui, appunto, si è messa a fare sport prima delle prove: «Tra di noi ci sono state da subito poche parole e molta fiducia senza stare ad analizzarci troppo», continua la star di Ghost. Una partita a due Se si pensa al concetto di body horror c’è da avere la pelle d’oca.