Thesocialpost.it - Loren scomparsa a 25 anni: l’appello disperato della famiglia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), una giovane di 25residente a Cassano Magnago, in provincia di Varese, èda sabato sera, e la suaha denunciato la sua assenza domenica 27 ottobre. Secondo le informazioni disponibili, l’ultima posizione del cellulare diindicava viaPrava a Samarate, a circa mezz’ora di distanza da Cassano Magnago. L’ultima volta che è stata vista, indossava un giubbotto corto marrone chiaro, una gonna grigia e scarpe da tennis, ed era uscita in sella a una bicicletta pieghevole nera. La, profondamente preoccupata, ha chiesto l’aiutocomunità per ritrovarla.è stato ampiamente diffuso sui social media, con richieste di condivisione del messaggio e di massima attenzione a eventuali avvistamenti. Per il momento, non ci sono stati riscontri o aggiornamenti significativi.