Libano, raid di Israele su Baalbek dopo la richiesta di evacuazione: le immagini impressionanti

In coincidenza con l'inizio del discorso del leader di Hezbollah Naim Qassem, l'aviazione di Israele ha cominciato a bombardare Baalbeck e la sua regione, nell'est del Libano. L'inizio del bombardamento è giunto poche ore dopo che l'esercito dello Stato ebraico aveva lanciato una richiesta di evacuazione della città e di alcune aree vicine. Secondo L'Orient-Le Jour, i raid hanno preso di mira la rotonda di Ain Bourday, la periferia di Ras el-Ain e il quartiere al-Wad di Baalbek.

Israele bombarda il nord del Libano, raid a Baalbek dopo l’ordine di evacuazione: la città ospita un sito Unesco

Da una parte un rilancio dei negoziati per arrivare ad una tregua, dall’altra una offensiva sempre più brutale e, soprattutto, ampia. Israele continua a gestire il conflitto in Medio Oriente su due fr ...

Gli Usa ci riprovano sulla tregua. Ma Israele bombarda Baalbek e Hezbollah prepara una lunga guerra

Arriva la delegazione con proposte per Gaza e per il Libano, ma il conflitto non conosce sosta. Israele ha problemi numerici al fronte, ma il governo tiene la ...

Libano, raid di Israele su Baalbek dopo la richiesta di evacuazione: le immagini impressionanti

(LaPresse) In coincidenza con l'inizio del discorso del leader di Hezbollah Naim Qassem, l'aviazione di Israele ha cominciato a bombardare Baalbeck ...

Gli Usa ci riprovano per una tregua. Ma Israele bombarda Baalbek e Hezbollah prepara una lunga guerra

Libano, le macerie a Tiro dopo i bombardamenti israeliani La citta' di Tiro distrutta dai bombardamenti israeliani. Danni e macerie, veicoli ed edifici distrutti nella localita' turistica in Libano.