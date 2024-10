Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta live della partita Juve-Parma, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI QUI LA cronaca IN DIRETTA DELLA PARTITA Calcionews24.com - Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra, moviola eLae direttadella partita, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. SEGUI QUI LAIN DIRETTA DELLA PARTITA

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In campo Empoli-Inter e Venezia-Udinese. Segui la cronaca testuale su Rainews.it - Venezia-Udinese: le formazioni ufficiali;LIVE:, moviola,, risultato e cronaca; JuventusUnder 17 3-0: tre gol e tre punti a Cioffi; Serie A, Empoli-Juventus 0-0 e Como-Bologna 2-2. Milan batte Venezia 4 a 0. VIDEO; Serie A, ottava giornata. Verona-Monza 0-3: prima vittoria in campionato per i brianzoli - Aggiornamento del 22 Ottobre delle ore 00:33; Serie A: Venezia-Genoa 2-0,-Napoli 0-0, Lecce-2-2. VIDEO; Leggi >>>

Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(calcionews24.com)

All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Parma, va ...

Juve Parma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

(juventusnews24.com)

Juve Parma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la decima giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Messo da parte il pirotecnico 4-4 nel derb ...

Juventus-Parma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

(calciomagazine.net)

Diretta Juventus-Parma di Mercoledì 30 ottobre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ...

Fantacalcio, c'è Juventus-Parma: curiosità e precedenti

(fantacalcio.it)

La Juventus è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Parma in Serie A (10V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti (già record di successi consecutivi dei piemontesi contro gli ...