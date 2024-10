Calciomercato.it - Inzaghi non ha digerito ancora la Juve: “Qualcosa non mi torna”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Simonecommenta la vittoria dell’Inter sul campo dell’Empoli: le parole dell’allenatore nerazzurro nel post gara Tre gol per rispondere al Napoli. L’Inter batte l’Empoli e si conferma al secondo posto in classifica. Nel post gara a ‘DAZN’commenta così il match: “I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice. In questi due giorni avevamo visto l’Empoli cosa aveva fatto in casa, controe Napoli aveva fatto due grandi gare. Sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi, nel primo tempo siamo stati poco rapidi nel girare la palla, ma ho detto ai ragazzi che prima o poi il gol sarebbe arrivato e così è stato”.non hala: “non mi” (LaPresse) – Calciomercato.itATTEGGIAMENTO LAUTARO MARTINEZ – “Siamo tutti soddisfatti per lui, sappiamo cosa vuol dire fare gol per l’attaccante.