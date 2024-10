Il Parma spaventa la Juventus, l’Atalanta non si ferma più (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Parma mette paura alla Juventus, mentre l’Atalanta soffre ma ha la meglio del Monza: gol di Samardzic e Zappacosta Dopo la vittoria pomeridiana dell’Inter sul campo dell’Empoli e la rimonta del Venezia contro l’Udinese, questa sera si sono giocate Juventus-Parma e Atalanta-Monza. Il Parma spaventa la Juventus, l’Atalanta non si ferma più (laPresse) – Calciomercato.itGol a grappoli a Torino dove la formazione di Fabio Pecchia ha spaventato i bianconeri passando per due volte in vantaggio: prima ci ha pensato Del Prato in avvio di primo tempo (al 3?), quindi Sohm nei minuti conclusivi sempre della prima frazione (38?). In mezzo c’è la rete del momentaneo 1-1 siglata da McKennie. Un gol preceduto però da una clausola palla gol divorata da Vlahovic che a due metri dalla porta, sulla respinta del portiere, ha tirato alle stelle. Calciomercato.it - Il Parma spaventa la Juventus, l’Atalanta non si ferma più Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilmette paura alla, mentresoffre ma ha la meglio del Monza: gol di Samardzic e Zappacosta Dopo la vittoria pomeridiana dell’Inter sul campo dell’Empoli e la rimonta del Venezia contro l’Udinese, questa sera si sono giocatee Atalanta-Monza. Illanon sipiù (laPresse) – Calciomercato.itGol a grappoli a Torino dove la formazione di Fabio Pecchia hato i bianconeri passando per due volte in vantaggio: prima ci ha pensato Del Prato in avvio di primo tempo (al 3?), quindi Sohm nei minuti conclusivi sempre della prima frazione (38?). In mezzo c’è la rete del momentaneo 1-1 siglata da McKennie. Un gol preceduto però da una clausola palla gol divorata da Vlahovic che a due metri dalla porta, sulla respinta del portiere, ha tirato alle stelle.

DIRETTA Serie A, Juventus-Parma 0-1 e Atalanta-Monza 0-0: gol di Delprato! – LIVE

Dopo le gare di martedì e di oggi pomeriggio, scendono in campo per la 10a giornata del campionato di Serie A Juventus-Parma e Atalanta-Monza ...

Juventus-Parma, il risultato in diretta LIVE

La Juventus non ha vinto alcuno degli ultimi 11 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 7 gennaio 2024 contro Salernitana. Botond Balogh ha fornito il suo primo ...

TJ - JUVENTUS-PARMA 2-2 - Di Gregorio salva tutto su Charpentier!

L'ex Atalanta si sposta sulla sinistra ... Di Gregorio può solo chinarsi a raccogliere. 34' - PARMA PERICOLOSO! Bernabé trova Balogh con un passaggio preciso, ma l’attaccante manca di poco il pallone.

Juventus-Parma in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Juventus-Parma in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...