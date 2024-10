Il Csm si divide sulle nomine e la riforma resta sospesa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come si diventa procuratore capo? È intorno a questa domanda che, da qualche settimana, ruota il dibattito interno al Csm. Una questione sindacale, si direbbe, o più precisamente ordinamentale, ma Il Csm si divide sulle nomine e la riforma resta sospesa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il Csm si divide sulle nomine e la riforma resta sospesa Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come si diventa procuratore capo? È intorno a questa domanda che, da qualche settimana, ruota il dibattito interno al Csm. Una questione sindacale, si direbbe, o più precisamente ordinamentale, ma Il Csm sie lail manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dopo il caso Natoli, tra Consulta e Csm si apre la partita delle nomine con cinque posti in ballo. La tentazi…; Csm, si chiude la guerra delle commissioni: il laico Carbone guiderà quella sulle nomine. Rabbia della destra; Csm, scontro tra laici per la commissione che si occupa delle nomine; Pinelli non molla e il Csm si trasforma in un vulcano in eruzione; Il Csm si spacca sulla nomina del nuovo segretario generale; Csm, il suq delle correnti blocca le nomine alla Scuola della magistratura: il veto delle destre…; Leggi >>>

Toghe | Sei anni dopo il caso Palamara, aI Csm la sfida per nomine col pallottoliere

(repubblica.it)

Arriva alla stretta finale la discussione sul nuovo Testo unico. Lo scontro tra i progressisti che lanciano un sistema a punti con un pizzico di anzianità e ...

La riforma dei criteri di nomina dei vertici delle procure agita il Csm

(editorialedomani.it)

Al Csm, da cui non si è ancora del tutto dissolto il fantasma del caso Palamara che ha fatto emergere le distorsioni del correntismo e del carrierismo, si sta animando un dibattito sulla riscrittura ...

Csm diviso: pratica a tutela votata solo a maggioranza

(ilfattoquotidiano.it)

LEGGI – La Ue smonta il decreto Migranti: “Sentenze vincolanti per gli Stati” LEGGI – Il Pd fa un pasticcio e l’Europarlamento non parla di Tirana La magistratura si sente accerchiata come non mai. Pe ...

Braccio di ferro Csm-Consiglio di Stato sulla nomina del Procuratore di Trani: confermata la nomina di Antonino Di Maio

(ilcorrieredelgiorno.it)

Per il consigliere togato Giuseppe Cascini, esponente della sinistra di Area che ha parlato di “arroganza istituzionale” da parte del Csm si tratta di una nomina “illegittima” che “elude ...