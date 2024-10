Ilrestodelcarlino.it - I cimiteri non meritano il degrado

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono in grado di produrre diverse fotografie del cimitero di Calcara, comune di Valsamoggia, dove è evidente l'incuria con erba alta e non tagliata anche in questi giorni in cui si avvicina la festività dedicata ai defunti. E se vogliamo aggiungere altro possiamo parlare anche della scarsa manutenzione di quelli di Bazzano e Monteveglio. Evviva la ricorrenza dei morti!!! Abbiamo forse finito i soldi per tagliare l'erba? Per tutto ciò i cittadini devono ringraziare il Comune Valsamoggia. Massimo Mattioli Risponde Beppe Boni Succede più nelle località della provincia che in città. Ma succede. Spesso isono l'ultimo dei pensieri di qualche amministrazione comunale che si dimentica del rispetto dovuto a questi luoghi, anche nei confronti dei parenti che si recano a far visita ai propri cari passati a miglior vita.