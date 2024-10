"Halloween in sicurezza": maxi operazione delle Fiamme Gialle, oltre 100mila articoli sequestrati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) oltre 100mila articoli sequestrati perché privi delle informazioni minime previste per legge. É il risultato di una maxi-operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Macerata, finalizzata al contrasto del commercio di prodotti insicuri per la salute pubblica. Gli interventi Anconatoday.it - "Halloween in sicurezza": maxi operazione delle Fiamme Gialle, oltre 100mila articoli sequestrati Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)perché priviinformazioni minime previste per legge. É il risultato di unacondotta dalledel Comando Provinciale di Macerata, finalizzata al contrasto del commercio di prodotti insicuri per la salute pubblica. Gli interventi

Agenti della polizia locale di Milano a Concorezzo e Brugherio per la maxi operazione di sequestro di circa 80mila giocattoli in vendita per Halloween.

Gli agenti del Gruppo operativo anticontraffazione (Goac) della Polizia Locale di Milano, al termine di diverse perquisizioni effettuate nel capoluogo, a Concorezzo e anche a Brugherio, hanno sequestr ...

Maxi sequestro di materiale non conforme già pronto per essere acquistato in vista della festa di Halloween. In particolare, Irregolarità riscontrate in un negozio di Lodi e in uno di Zelo.

L'intervento della Polizia locale esteso a Concorezzo e Brugherio: all'interno di due maxi capannoni erano custoditi pupazzi, babbi natale e maschere di Halloween potenzialmente pericolose pur dotati ...