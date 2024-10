Guerre stellari. La leadership del M5s torna in discussione. E Grillo graffia Conte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuna "sottovalutazione" ma anche la consapevolezza che il voto è stato un disastro: "Purtroppo siamo abituati a risultati non soddisfacenti". Il M5s, in Liguria, non ha racimolato neanche il 5% delle preferenze con parte dei voti, quasi 5mila, dirottati sull’ex senatore grillino Nicola Morra. Zavorrando inevitabilmente Andrea Orlando, che ha perso – alla fine – proprio perché il M5s è crollato. Il tutto a "casa" di Grillo – che non ha votato – e mentre il treno della Costituente grillina è in piena corsa (a fine novembre l’assemblea plenaria), con Giuseppe Conte che non si smarca dalla sconfitta ma, anzi, se ne assume "la responsabilità". Di un M5s oggi più zavorra che alleato forte per il cosiddetto ‘campo largo’. Quotidiano.net - Guerre stellari. La leadership del M5s torna in discussione. E Grillo graffia Conte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuna "sottovalutazione" ma anche la consapevolezza che il voto è stato un disastro: "Purtroppo siamo abituati a risultati non soddisfacenti". Il M5s, in Liguria, non ha racimolato neanche il 5% delle preferenze con parte dei voti, quasi 5mila, dirottati sull’ex senatore grillino Nicola Morra. Zavorrando inevitabilmente Andrea Orlando, che ha perso – alla fine – proprio perché il M5s è crollato. Il tutto a "casa" di– che non ha votato – e mentre il treno della Costituente grillina è in piena corsa (a fine novembre l’assemblea plenaria), con Giuseppeche non si smarca dalla sconfitta ma, anzi, se ne assume "la responsabilità". Di un M5s oggi più zavorra che alleato forte per il cosiddetto ‘campo largo’.

