Genoa vs Fiorentina: le probabili formazioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Trasferta non semplice per i viola che dovranno misurare le loro ambizioni di Champions League contro i liguri in piena crisi. Genoa vs Fiorentina si giocherà giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Marassi. Genoa VS Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Un punto nelle ultime cinque partite è il magro bottino raccolto dai rossoblù, che ora devono fare i conti con una classifica impietosa che li vede al penultimo posto con soli 6 punti. La squadra di Gilardino potrà contare adesso su Mario Balotelli, sbarcato da pochi giorni, per risolvere le tante difficoltà presenti nel reparto offensivo. I viola, invece, si sono trasformati in una macchina da goal con ben undici reti realizzate nelle ultime due sfide di campionato contro Lecce e Roma. Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Fiorentina: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Trasferta non semplice per i viola che dovranno misurare le loro ambizioni di Champions League contro i liguri in piena crisi.vssi giocherà giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Un punto nelle ultime cinque partite è il magro bottino raccolto dai rossoblù, che ora devono fare i conti con una classifica impietosa che li vede al penultimo posto con soli 6 punti. La squadra di Gilardino potrà contare adesso su Mario Balotelli, sbarcato da pochi giorni, per risolvere le tante difficoltà presenti nel reparto offensivo. I viola, invece, si sono trasformati in una macchina da goal con ben undici reti realizzate nelle ultime due sfide di campionato contro Lecce e Roma.

