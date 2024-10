Genoa-Fiorentina, Gilardino: “Renderemo loro difficile la partita, servono sacrificio e lucidità” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Cercheremo di rendere la partita difficile alla Fiorentina, nonostante abbiano giocatori di grande qualità. Giocare contro di noi dovrà diventare difficile per tutti. Dovremo fare una partita intelligente, sacrificarci in fase difensiva ed essere lucidi con la palla tra i piedi“. Così Alberto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Genoa e Fiorentina. Il Grifone ha vinto una sola volta in stagione, ormai più di tre mesi fa, e anche, a causa degli infortuni, non riesce a trovare la scossa: “Devo focalizzarmi su chi ho a disposizione, a tanti dovrò chiedere di fare gli straordinari. I ragazzi che ho a disposizione sono giocatori in cui credo. Dobbiamo guardare anche al lati positivi, abbiamo tanti giovani che non hanno esperienza ma hanno coraggio”. Chi, invece, dovrà portare esperienza sarà Mario Balotelli: “È arrivato con grande motivazione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Cercheremo di rendere laalla, nonostante abbiano giocatori di grande qualità. Giocare contro di noi dovrà diventareper tutti. Dovremo fare unaintelligente, sacrificarci in fase difensiva ed essere lucidi con la palla tra i piedi“. Così Albertoin conferenza stampa alla vigilia dellatra. Il Grifone ha vinto una sola volta in stagione, ormai più di tre mesi fa, e anche, a causa degli infortuni, non riesce a trovare la scossa: “Devo focalizzarmi su chi ho a disposizione, a tanti dovrò chiedere di fare gli straordinari. I ragazzi che ho a disposizione sono giocatori in cui credo. Dobbiamo guardare anche al lati positivi, abbiamo tanti giovani che non hanno esperienza ma hanno coraggio”. Chi, invece, dovrà portare esperienza sarà Mario Balotelli: “È arrivato con grande motivazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Genoa-Fiorentina, Gilardino: "Renderemo loro difficile la partita, servono sacrificio e lucidità"; Leggi >>>

Genoa, esordio rinviato per Balotelli. Gilardino: «Non sarà convocato contro la Fiorentina»

(ilmessaggero.it)

Il Genoa domani affronterà la Fiorentina nel decimo turno di Serie A. Alla vigilia della sfida, come di consueto, mister Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa facendo ...

Genoa, Gilardino: “Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Balotelli non è convocato”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 1 Il tecnico del Genoa, nella consueta conferenza stampa pre match, ha presentato la gara contro la Fiorentina. Leggi con noi le parole di Gilardino. Il Genoa sta vivendo un momento c ...

Genoa: Gilardino, Balotelli non convocato per la Fiorentina

(ansa.it)

"Mario è arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte. Domani non sarà co ...

Genoa, Gilardino annuncia: «Balotelli convocato? Decisione presa, credo nella squadra»

(calcionews24.com)

Video Genoa Fiorentina Video Genoa Fiorentina

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. Tutti i dettagli in merito Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Gen ...