Firenze | incastrata fra muro e bus in curva in piazza San Marco Soccorsa dai vigili del fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre 2024, in centro a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18:30 in piazza San Marco, all'angolo con via degli Arazzieri per soccorrere una donna rimasta incastrata fra muro e bus in curva.

Rimaste bloccate contro un muro da un autobus che stava svoltando. E' successo intorno alle 18:30 nel centro di Firenze, all'angolo tra piazza San Marco e via degli Arazzieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18:30 in Piazza San Marco, all'angolo con via degli Arazzieri, per soccorrere una donna rimasta bloccata tra un bus e il muro.

Le due donne si trovavano sul marciapiede. Una è stata liberata subito, l'altra è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale, disagi per il traffico.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 18:40 in piazza San Marco, a Firenze. Un autobus che stava inserendosi in via degli Arazzieri, in direzione piazza Indipendenza, per cause da accertare avrebbe coinvolto due donne.