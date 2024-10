Fiera dei Morti Modifiche al traffico . Ecco i divieti di circolazione e sosta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Fiera dei Morti che taglia il nastro venerdì a Pian di Massiano non solo attira migliaia di visitatori, ma “modifica“ anche il treffioco. Il Comune con un’ordinanza ha previsto diverse Modifiche alla circolazione e alla sosta per ovvie ragioni di viabilità, vista anche la presenza dei Baracconi. Tra le novità, fino al 5 novembre divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione in piazzale Umbria Jazz (area parcheggio “Porta Nova”). In deroga a tale provvedimento sono autorizzati i veicoli degli operatori in Fiera e fuori dall’orario di vendita (fissato dalle 8.30 alle 21), i veicoli che provvedono al rifornimento delle merci. Sull’area di piazzale Umbria Jazz – anelli 8 e 9 del parcheggio “Porta Nova” il provvedimento di divieto e transito e sosta permanente entra in vigore alle 16 di domani. Lanazione.it - Fiera dei Morti Modifiche al traffico . Ecco i divieti di circolazione e sosta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladeiche taglia il nastro venerdì a Pian di Massiano non solo attira migliaia di visitatori, ma “modifica“ anche il treffioco. Il Comune con un’ordinanza ha previsto diverseallae allaper ovvie ragioni di viabilità, vista anche la presenza dei Baracconi. Tra le novità, fino al 5 novembre divieto di transito e divieto dipermanente con rimozione in piazzale Umbria Jazz (area parcheggio “Porta Nova”). In deroga a tale provvedimento sono autorizzati i veicoli degli operatori ine fuori dall’orario di vendita (fissato dalle 8.30 alle 21), i veicoli che provvedono al rifornimento delle merci. Sull’area di piazzale Umbria Jazz – anelli 8 e 9 del parcheggio “Porta Nova” il provvedimento di divieto e transito epermanente entra in vigore alle 16 di domani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Torna a Perugia la Fiera dei Morti con i suoi oltre 500 stand: le modifiche alla viabilità; Renato Zero, doppio concerto a Perugia: ci sono anche la Fiera dei Morti e i Baracconi, come cambia la viabilità; Fiera dei Morti a Perugia, oltre 500 stand dal 1° al 5 novembre; Fiera dei morti, modifiche alla mobilità in zona Umbertina: potenziato il servizio di trasporto pubblico; Voltri, torna la fiera di San Carlo: bancarelle e modifiche a viabilità e sosta; Favara, "Fiera di Ottobre": ecco le modifiche al traffico imposte fino al prossimo 28 ottobre; Leggi >>>

La Fiera dei Morti di Perugia: Un’Antica Tradizione che Rinasce Ogni Novembre

(umbriaoggi.it)

Scopri la Fiera dei Morti di Perugia 2024: cinque giorni di stand, eventi e nuove attrazioni nel cuore della città. Un mix di tradizione, gusto e benessere per un'esperienza unica.

Fiera dei Morti 2024, a Perugia centro e Pian di Massiano oltre 550 stand: si parte l’1 novembre

(assisinews.it)

Fiera dei Morti 2024, a Perugia centro e Pian di Massiano oltre 500 stand: si parte l'1 novembre, i dettagli dell'iniziativa ...

Perugia, concerti di Renato Zero e Fiera dei morti: cambia la viabilità

(umbria24.it)

Dalla Fiera dei morti al doppio concerto di Renato Zero saranno giorni intensi per la viabilità di Perugia nella zona di Pian di Massiano, dove già sono attivi i Baracconi. Con una serie di ordinanze ...

Fiera dei morti 2024 anche in centro, tutto pronto: novità e conferme

(umbria24.it)

Video Fiera dei Video Fiera dei

Torna la Fiera dei morti anche in centro. In arrivo uno spazio incontro per raccontare i talenti che hanno fatto la storia della città ...