F1: Gp Brasile. Vasseur "Morale alto, guarderemo classifica più avanti"

Il team principal Ferrari: "Sarà più importante del solito lo sforzo da Maranello" SAN PAOLO (Brasile) - "Siamo arrivati all'ultima gara di una tripletta americana in cui finora siamo riusciti a massimizzare il potenziale del nostro pacchetto. A Interlagos ci attende il quinto weekend Sprint della s

Il team principal Ferrari: 'Sarà più importante del solito lo sforzo da Maranello' SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - 'Siamo arrivati all'ultima ...

"La mia schiena non sta così bene, ma questo podio è un ottimo antidolorifico!". Per un dolore fisico che ormai lo attanaglia da tempo, Frédéric Vasseur ha trovato una medicina che ha un effetto ...

Fred Vasseur ha commentato la vittoria di Sainz in Messico e ha chiarito la strategia della Ferrari per la lotta al mondiale costruttori ...

