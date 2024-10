È normale questo caldo in Toscana a fine ottobre? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Temperature sopra la media, fino a 24 gradi a Firenze. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: "Massime su valori tipici di fine agosto" Lanazione.it - È normale questo caldo in Toscana a fine ottobre? Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Temperature sopra la media, fino a 24 gradi a Firenze. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: "Massime su valori tipici diagosto"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Èquestoina fine ottobre?; Meteo in, la fine delè vicina: «Dall’Atlantico in arrivo piogge e temporali», la previsione; Eventi meteo estremi eanomalo. Nuova ondata di maltempo in, le aree a rischio; BURRASCA DI FERRAGOSTO, ARRIVA O NON ARRIVA?DECISO - meteo; Il LAMMA: “Siamo in estate, fa, è… si sente dire così in questi giorni. Ma non è così: ecco perché”; Un inverno inesistente dopo un 2023 risultato l’anno piùa livello globale; Leggi >>>

È normale questo caldo in Toscana a fine ottobre?

(lanazione.it)

Temperature sopra la media, fino a 24 gradi a Firenze. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: "Massime su valori tipici di fine agosto" ...

Quali dovrebbero essere le temperature "normali" a fine ottobre

(lanazione.it)

Il meteorologo Tedici: "Ormai superare i 25 gradi alla fine di ottobre sembra la normalità e per almeno tre anni di seguito abbiamo superato diffusamente valori di fine estate" ...

Maxi ondata caldo in Toscana. Allerta rossa a Firenze. A Grosseto 40 gradi

(msn.com)

Domenica il Lamma prevede punte fino a 37-39 gradi nelle zone interne della Toscana. Per lunedì attese ... fragili come gli anziani ed i bambini dal caldo e dagli eventi estremi che con sempre ...

Caldo, stop in Toscana a lavoro agricolo nei giorni a rischio

(msn.com)

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Stop al lavoro nei campi e sotto il sole dalle 12.30 alle 16 in Toscana. Il gran caldo di questi giorni e le previsioni da bollino rosso hanno indotto il presidente ...