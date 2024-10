Dl Paesi sicuri confluirà in Dl flussi

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 17.15 Il Dl per la regolamentazione deiregolari di migranti e il contrasto all'immigrazione illegale approderà il 21 novembre in Aula alla Camera. Lo ha deciso la Capigruppo. In base a un accordo di maggioranza nel testo,attraverso un emendamento del governo,il contenuto del Dlvavato dal governo dopo il caso Albania. Insorge il Pd: "Significa che non ci sarà discussione.Non si fermano le forzature.Questa è una forzatura gravissima che mortifica il Parlamento".