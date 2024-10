.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 4^ giornata

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Trecastelli batte il Fortuna Fano nel girone A. Nel girone B vincono Le Torri Castelplanio, Borghetto, Giovane Offagna, Atletico Conero e Filottranese VALLESINA, 30 ottobre– Siamo arrivati alla quartanei gironi provinciali del campionato giovanile. Andiamo a scoprire quello che è successo nello scorso weekend. Nel girone A pesarese, il Trecastelli ottiene la seconda vittoria stagionale e i primi 3 punti, poiché la vittoriaprimacontro l’Aesse Senigallia B non assegnava punti. I biancoazzurri, infatti, hanno battuto per 0-2 il Fortuna Fano. La squadra BAesse, invece, ha perso 1-2 con la Falco Acqualagna. Parlando del girone B anconetano, continua a vincere e convincere il Le Torri Castelplanio, primo con 9 punti grazie al successo sul San Biagio per 1-2.