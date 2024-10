Biscotti Nuvole all’arancia e vaniglia

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Più che, questi sono pasticcini, tanto belli, quanto buoni e semplici da realizzare. Hanno un retrogusto delizioso di arancia e, si fondono sul palato e sprigionano una golosità unica. Eleganti e raffinati, si preparano in poche mosse e per ottenere questa forma così ricercata non serve altro che una forchetta! Ci faranno fare un figurone! Scommettiamo? Cuciniamoli insieme, spariranno alla velocità della luce e se così non fosse, possiamo conservarli fino a 15 giorni in un contenitore ermetico!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 200 gr di farina 00 70 gr di fecola di patate 85 gr di zucchero a veloto 200 gr di burro (morbido) 1 cucchiaino di estratto di½ arancia biologica, solo la scorza. Il procedimento Portiamo il burro fuori dal frigo per tempo, in modo da ammorbidirlo.