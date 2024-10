Basket, Olimpia e Virtus alla prova del derby. Milano e Bologna cercano una disperata svolta in Eurolega (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una sola vittoria, cinque sconfitte, l’ultimo ko di misura ieri sera, l’ultimo posto condiviso. Nel disastroso inizio, il derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è forse per chi vince l’ultima speranza di dare la svolta alla propria Eurolega, mentre per chi perde probabilmente la pietra tombale già a fine ottobre del proprio cammino europeo. La classifica parla chiaro, domani sera al Forum si affrontano due squadre in grandissima difficoltà e che cercano disperatamente la vittoria, allontanando almeno per una giornata il fattore comune della loro stagione, la sconfitta. L’Olimpia ha perso nei modi più svariati possibili, crollando contro Monaco e Olympiacos, oppure subendo rimonte insensate e storiche come contro lo Zalgiris, ma anche mancando a sua volta la rimonta con l’Efes (prima di un nuovo crollo nel finale) o giocandosela alla pari con il Baskonia ieri sera. Oasport.it - Basket, Olimpia e Virtus alla prova del derby. Milano e Bologna cercano una disperata svolta in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una sola vittoria, cinque sconfitte, l’ultimo ko di misura ieri sera, l’ultimo posto condiviso. Nel disastroso inizio, ilitaliano traè forse per chi vince l’ultima speranza di dare lapropria, mentre per chi perde probabilmente la pietra tombale già a fine ottobre del proprio cammino europeo. La classifica parla chiaro, domani sera al Forum si affrontano due squadre in grandissima difficoltà e chemente la vittoria, allontanando almeno per una giornata il fattore comune della loro stagione, la sconfitta. L’ha perso nei modi più svariati possibili, crollando contro Monaco e Olympiacos, oppure subendo rimonte insensate e storiche come contro lo Zalgiris, ma anche mancando a sua volta la rimonta con l’Efes (prima di un nuovo crollo nel finale) o giocandoselapari con il Baskonia ieri sera.

Infrasettimanale ricco di partite con tutte le compagini tricolore in campo pronte per affrontare i rispettivi programmi europei. In Eurolega sarà l'EA7 Emporio Armani Milano ad aprire il sipario in c ...

Sarà un derby di Eurolega a tinte complesse, quello che andrà in scena tra Olimpia Milano e Virtus Bologna nel settimo turno della stagione 2024-2025. Per ...

Sconfitta per l'Olimpia Milano, che nella sfida valida come 6^ giornata dell'Eurolega 2024/2025 di basket si arrende a Baskonia. Ko anche la Virtus Bologna.

Serata amara per la squadra di Messina, che complice anche un arbitraggio discutibile, viene sconfitta 88-83 dal Baskonia ...