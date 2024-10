Aurora testimone | lui l' ha buttata giù

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 12.15 Sul caso di,la 13enne morta dopo una caduta dal 7mo piano a Piacenza, unha detto di aver visto il 15enne indagato buttarla dal balcone. Sarebbe stato questo a indurre la Procura per i minori a emettere lunedì il fermo per il ragazzo. Intanto è iniziata davanti al Tribunale per i minorenni di Bologna l'udienza per la convalida del fermo.La decisione arriverà probabilmente nel pomeriggio. In aula presenti il ragazzo, i legali e la madre.