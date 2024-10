ATP Finals, Djokovic verso la qualificazione: gli avversari si stanno auto-eliminando. Ma il serbo sarà a Torino? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continua la corsa alle ATP Finals di Torino. Con il Masters 1000 di Parigi-Bercy e i successivi ultimi due ATP 250 di Belgrado e Metz ci sono ancora tanti punti in palio per entrare tra i migliori otto della stagione. Finora in cinque hanno già staccato il biglietto per l’evento conclusivo dell’anno e restano dunque ancora tre posti, uno di questi attualmente occupato da Novak Djokovic, ma sul serbo ci sono ancora tantissimi dubbi e ancora ben lontani dall’essere sciolti. Al momento Djokovic occupa la sesta posizione della Race con 3910 punti, ma dietro di lui uno dopo l’altro i suoi principali avversari si stanno clamorosamente eliminando. Oasport.it - ATP Finals, Djokovic verso la qualificazione: gli avversari si stanno auto-eliminando. Ma il serbo sarà a Torino? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continua la corsa alle ATPdi. Con il Masters 1000 di Parigi-Bercy e i successivi ultimi due ATP 250 di Belgrado e Metz ci sono ancora tanti punti in palio per entrare tra i migliori otto della stagione. Finora in cinque hanno già staccato il biglietto per l’evento conclusivo dell’anno e restano dunque ancora tre posti, uno di questi attualmente occupato da Novak, ma sulci sono ancora tantissimi dubbi e ancora ben lontani dall’essere sciolti. Al momentooccupa la sesta posizione della Race con 3910 punti, ma dietro di lui uno dopo l’altro i suoi principalisiclamorosamente

ATP Finals, Djokovic verso la qualificazione: gli avversari si stanno auto-eliminando. Ma il serbo sarà a Torino?

Continua la corsa alle ATP Finals di Torino. Con il Masters 1000 di Parigi-Bercy e i successivi ultimi due ATP 250 di Belgrado e Metz ci sono ancora tanti ...

Finals, ci sono ancora tre posti e tanti pretendenti. Ma anche il mistero Djokovic

Il campione serbo al momento è alle Maldive con la famiglia. Verso Torino: i nomi certi e la situazione degli incerti ...

Novak Djokovic e i dubbi sulla presenza alle ATP Finals: il serbo si rilassa alle Maldive

Novak Djokovic sarà alle ATP Finals 2024? La domanda sorge spontanea e la sensazione è che si vada verso un "No". Il campione serbo, dopo aver affrontato ...

Parigi Bercy 2024, annuncio a sorpresa di Novak Djokovic: cosa cambia nel cammino verso le ATP Finals

Si avvicina l’ultimo Master 1000 dell’anno e Novak Djokovic ha fatto un annuncio importante in vista dell’ATP di Parigi Bercy. L’ex numero uno al mondo è reduce dalla vittoria contro Rafael Nadal, che ...