Antonio Conte | nessuno al mondo sa incidere in così poco tempo

Prendi una donna dille che l'ami, scrivile canzoni d'amore. Mandale rose e poesie dalle anche spremute di cuore. Falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai. Il 'Teorema' di Marco Ferradini è perfettamente adattabile all'uomo che in questo momento è di nuovo in testa alla classifica di Serie A: Antonio Conte. Perché l'allenatore del Napoli va corteggiato, va messo al centro di tutto e soprattutto va acContentato. In soldoni bisogna dargli le chiavi della macchina e fidarsi perché quella macchina la porterà a destinazione. Sempre. La sua carriera parla per lui. Probabilmente non c'è nessuno al mondo che riesca ad avere la sua capacità di incidere in così poco tempo. Di rivoluzionare e mettere sottosopra la psiche di un gruppo, di entrare nei lati più oscuri dell'anima di un calciatore. Lui ci riesce. E lo fa in pochissimo tempo.

