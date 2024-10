Thesocialpost.it - Accoltella il compagno durante una lite: “Lui aveva già denunciato maltrattamenti”. Arrestata donna di 24 anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tragedia sfiorata a Civitanova, in provincia di Macerata, dove unatra una coppia è degenerata in un episodio di violenza. Unadi origini moldave, 24, hato ilal torace, ferendolo gravemente. La giovane è statacon l’accusa di tentato omicidio e trasferita nel carcere di Pesaro. Giovedì 31 ottobre, comparirà da remoto davanti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto.Leggi anche: Ladri svaligiano un appartamento, poi picchiano e uccidono il cane: orrore a Viterbo Secondo le ricostruzioni, come riportato dalla stampa locale, l’arresto della giovane è avvenuto domenica 27 ottobre. Launa relazione con un uomo di 51, un operaio civitanovese, iniziata alcuni mesi fa. Tuttavia, già in passato l’uomoriferito di aver subito episodi di maltrattamento.