Val Senales: la giovane sciatrice Matilde Lorenzi morta in allenamento (Di martedì 29 ottobre 2024) Val Senales, 29 ottobre 2024 – Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro, è morta in seguito a una grave caduta avvenuta ieri durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, lungo la pista rossa “Grawand nr. 1”. sciatrice di grande talento e caporale dell’Esercito, Lorenzi era inserita nel Gruppo Coppa Europa e avrebbe compiuto vent’anni il prossimo 15 novembre. L’incidente Lorenzi stava scendendo lungo la pista situata tra i 3212 e i 3013 metri di altitudine, quando ha perso il controllo degli sci in un tratto pianeggiante. Dalle ricostruzioni emerge che le lamine degli sci hanno perso aderenza e Lorenzi è caduta violentemente, sbattendo la testa sul ghiaccio. I soccorsi sono stati immediati, ma la gravità delle sue condizioni ha reso inutile ogni tentativo: la giovane atleta è deceduta in ospedale poche ore dopo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Val, 29 ottobre 2024 –promessa dello sci azzurro, èin seguito a una grave caduta avvenuta ieri durante unsul ghiacciaio della Val, lungo la pista rossa “Grawand nr. 1”.di grande talento e caporale dell’Esercito,era inserita nel Gruppo Coppa Europa e avrebbe compiuto vent’anni il prossimo 15 novembre. L’incidentestava scendendo lungo la pista situata tra i 3212 e i 3013 metri di altitudine, quando ha perso il controllo degli sci in un tratto pianeggiante. Dalle ricostruzioni emerge che le lamine degli sci hanno perso aderenza eè caduta violentemente, sbattendo la testa sul ghiaccio. I soccorsi sono stati immediati, ma la gravità delle sue condizioni ha reso inutile ogni tentativo: laatleta è deceduta in ospedale poche ore dopo.

