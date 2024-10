Tagli al Fondo Automotive Governo vuole decurtare 46 miliardi di euro

Tagli al “Fondo Automotive”, Governo vuole decurtare 4,6 miliardi di euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo Anfia la decurtazione rende insufficienti le risorse per il sostegno alla riconversione della filiera dell’Automotive Roma. «Con la decurtazione al Fondo Automotive si vanifica l’impegno a definire un piano di politica industriale che agevoli la competitività delle aziende». Questo il pensiero di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che dal 1912, oltre 100 anni, ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle aziende associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. C’è sconcerto pe la decisione del Governo di decurtare oltre 4,6 miliardi di euro dal “Fondo Automotive” che è destinato a sostenere la riconversione della filiera che conta oltre 270 mila addetti ed ha un fatturato di oltre 100 miliardi di euro. Impresaitaliana.net - Tagli al “Fondo Automotive”, Governo vuole decurtare 4,6 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo Anfia la decurtazione rende insufficienti le risorse per il sostegno alla riconversione della filiera dell’Roma. «Con la decurtazione alsi vanifica l’impegno a definire un piano di politica industriale che agevoli la competitività delle aziende». Questo il pensiero di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che dal 1912, oltre 100 anni, ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle aziende associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. C’è sconcerto pe la decisione deldioltre 4,6didal “” che è destinato a sostenere la riconversione della filiera che conta oltre 270 mila addetti ed ha un fatturato di oltre 100di

