Sì lo stivaletto può essere la soluzione di stile giusta per una stagione di pioggia e freddo

Acqua e freddo non saranno più un problema: i migliori stivaletti da uomo sono l'arma segreta per affrontare le giornate d'autunno e d'inverno, quando evitare le pozzanghere sembra impossibile. È il momento di lasciare da parte le sneakers, o almeno di non limitarsi solo a quelle: gli stivaletti, stringati e non, hanno il vantaggio di proteggere la caviglia, tenere al caldo i piedi ed essere anche molto cool. Gli ultimi look di Jacob Elordi e Paul Mescal sono qui per dimostrarlo: gli stivaletti da uomo sono di nuovo protagonisti delle tendenze streetstyle.