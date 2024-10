Serie C 2024/2025, due punti di penalizzazione alla Ternana (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Ternana Calcio con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 settembre 2024, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024 riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. La Ternana scende quindi a 22 punti. Il TFN, inoltre, ha inibito per tre mesi Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del Cda del club. CLASSIFICHE Serie C 2024/2025 Serie C 2024/2025, due punti di penalizzazione alla Ternana SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato laCalcio con 2diin classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 settembre, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugnoriguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dcompetente Lega. Lascende quindi a 22. Il TFN, inoltre, ha inibito per tre mesi Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del Cda del club. CLASSIFICHE, duediSportFace.

