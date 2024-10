Sci: Barelli, 'scomparsa Lorenzi sconvolgente' (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano, ci sconvolge e ci addolora profondamente. Alla famiglia esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza, a nome mio e del gruppo dei deputati di Forza Italia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. Liberoquotidiano.it - Sci: Barelli, 'scomparsa Lorenzi sconvolgente' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Ladi Matilde, giovane promessa dello sci italiano, ci sconvolge e ci addolora profondamente. Alla famiglia esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza, a nome mio e del gruppo dei deputati di Forza Italia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo

(lanuovasardegna.it)

(ilgazzettino.it)

(gazzetta.it)

(iltempo.it)

