Regionali Liguria, Orlando scopiazza l’originale e perde. Qualcuno diceva “con questi dirigenti non vinceremo mai” (Di martedì 29 ottobre 2024) Por una cabeza, come nel tango di Carlos Gardel. Marco Bucci ha vinto “per una incollatura”, sancendo il successo dell’operazione di incredibile spregiudicatezza della premier Meloni per oscurare gli effetti devastanti del Totigate, giocando sull’emozione suscitata dall’esibizione del corpo malato del suo candidato, famelico della visibilità a cui si aggrappa. Le cui capacità di gestire il nuovo incarico sono ancora tutte da dimostrare, a scapito del diritto alla pubblica rendicontazione. Ma chi si azzardava ad avanzare velate critiche all’operazione spregiudicata veniva immediatamente messo a tacere dal coro dei sepolcri imbiancati, al grido ipocrita di “sciacallaggio”. Ilfattoquotidiano.it - Regionali Liguria, Orlando scopiazza l’originale e perde. Qualcuno diceva “con questi dirigenti non vinceremo mai” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Por una cabeza, come nel tango di Carlos Gardel. Marco Bucci ha vinto “per una incollatura”, sancendo il successo dell’operazione di incredibile spregiudicatezza della premier Meloni per oscurare gli effetti devastanti del Totigate, giocando sull’emozione suscitata dall’esibizione del corpo malato del suo candidato, famelico della visibilità a cui si aggrappa. Le cui capacità di gestire il nuovo incarico sono ancora tutte da dimostrare, a scapito del diritto alla pubblica rendicontazione. Ma chi si azzardava ad avanzare velate critiche all’operazione spregiudicata veniva immediatamente messo a tacere dal coro dei sepolcri imbiancati, al grido ipocrita di “sciacallaggio”.

