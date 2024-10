Ilrestodelcarlino.it - Rbr trionfa nel derby con Forlì. Johnson: "Una gara importante"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi domenica è ancora vivo in città. Le discussioni sulla A2 finiscono tutte lì, sulla vittoria di Rimini cone sulla soddisfazione di tutti i tifosi per aver spezzato un incantesimo che durava da troppo tempo. In campo, a spadroneggiare, un Justindai mille volti. Potente spalle a canestro quando serviva, ottimo in aiuto sui piccoli, chirurgico nel finale con le due triple del +6. Il lungo americano ha chiuso con 21 punti, 14 rimbalzi, 2 assist e 35 di valutazione complessiva. Poco da fare per Gaspardo, Pascolo e compagnia. "Era una partitaper noi – dice-. È chiaro, per la classifica si trattava di due punti, ma sappiamo che valeva molto di più per tutti visto che era il. Nel primo tempo non è andata così bene, mentre nel secondo siamo andati meglio in difesa e siamo riusciti a recuperare".