Ranch Halloween Night, una notte mostruosa con il preventivo per il tuo funerale (Di martedì 29 ottobre 2024) Halloween, la notte più macabra dell'anno non può essere che celebrata nel modo più spaventoso possibile, così il Cowboys' Guest Ranch di Voghera ha organizzato un evento ricco di raccapriccianti attività per grandi e piccini. Giovedì 31 ottobre si parte alle ore 19 con "Halloween Dinner", nel ristorante del Ranch saranno servite le tipiche prelibatezze Tex-Mex immersi nell'atmosfera del vecchio West. La serata prosegue nell'area PalaTexas, dove andrà in scena il terrificante "Horror Trail": un percorso attraverso stanze tematiche allestite con mostruose scenografie a sorpresa, qui tutti i peggiori incubi prenderanno forma tra atmosfere lugubri e suggestioni mortifere. Il programma poi prevede con un giro nel Gold Mine Train, le montagne russe del parco in stile western. Un'emozionante avventura con un giro adrenalinico tra salite e discese mozzafiato.

Il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera ha organizzato un evento ricco di raccapriccianti attività per grandi e piccini.

Giovedì 31 ottobre 2024 a partire dalle ore 19.00 il Cowboys' Guest Ranch di Voghera (Pavia), in via Tullio Morato 18, un evento di Halloween ricco di raccapriccianti attività per adulti e bambini.

(mi-lorenteggio.com) Voghera, 28 ottobre 2024 – Halloween, la notte più macabra dell'anno non può essere che celebrata nel modo più spaventoso possibile, così il Cowboys' Guest Ranch di Voghera ha org ...