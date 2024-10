Piacenza, scattano le manette per il 15enne ex fidanzato di Aurora, la 13enne morta precipitando dal tetto. E spuntano dei testimoni (Di martedì 29 ottobre 2024) scattano le manette per l’ex fidanzato 15enne di Aurora, la ragazza di 13 anni morta lo scorso 25 ottobre precipitando dal tetto al settimo piano del suo condominio a Piacenza. La Procura dei minorenni di Bologna ha disposto il fermo del giovane, che era indagato per omicidio a piede libero. La misura cautelare è stata eseguita nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre, dai Carabinieri di Piacenza, che hanno portato il ragazzo in un istituto minorile in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Il 15enne, che era insieme alla vittima al momento della caduta dal palazzo, ha finora sempre sostenuto che si sia trattato di suicidio, una versione a cui non credono i famigliari di lei, sicuri che sia stato lui a ucciderla. Tpi.it - Piacenza, scattano le manette per il 15enne ex fidanzato di Aurora, la 13enne morta precipitando dal tetto. E spuntano dei testimoni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 29 ottobre 2024)leper l’exdi, la ragazza di 13 annilo scorso 25 ottobredalal settimo piano del suo condominio a. La Procura dei minorenni di Bologna ha disposto il fermo del giovane, che era indagato per omicidio a piede libero. La misura cautelare è stata eseguita nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre, dai Carabinieri di, che hanno portato il ragazzo in un istituto minorile in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Il, che era insieme alla vittima al momento della caduta dal palazzo, ha finora sempre sostenuto che si sia trattato di suicidio, una versione a cui non credono i famigliari di lei, sicuri che sia stato lui a ucciderla.

