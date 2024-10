Pesca. Casumaresi Tubertini quinta alle Vallette (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Trofeo di Serie B o Campionato Regionale Est, ha disputato le ultime due prove sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato. La due giorni di gare è stata organizzata dalla ASD Garisti Dario Tubertini, direttore di gara Manuele Perboni, giudice ed elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. Il Trofeo di Serie B promuove la prima classificata al Trofeo di Serie A2 e vede la retrocessione ai Tornei di Serie C le formazioni classificate dal 29° al 40° posto della classifica finale combinata. Due gare diametralmente opposte dal punto di vista del meteo, con gara uno condizionata dalla pioggia abbondante, gara due sotto un discreto sole che ha ovviamente agevolato le operazioni sia in gara che durante le pesature. Sport.quotidiano.net - Pesca. Casumaresi Tubertini quinta alle Vallette Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Trofeo di Serie B o Campionato Regionale Est, ha disputato le ultime due prove sul campo di gara delle Vtte ad Ostellato. La due giorni di gare è stata organizzata dalla ASD Garisti Dario, direttore di gara Manuele Perboni, giudice ed elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. Il Trofeo di Serie B promuove la prima classificata al Trofeo di Serie A2 e vede la retrocessione ai Tornei di Serie C le formazioni classificate dal 29° al 40° posto della classifica finale combinata. Due gare diametralmente opposte dal punto di vista del meteo, con gara uno condizionata dalla pioggia abbondante, gara due sotto un discreto sole che ha ovviamente agevolato le operazioni sia in gara che durante le pesature.

