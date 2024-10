Sbircialanotizia.it - Pallone d’Oro a Rodri, le reazioni: da Vinicius ad Ancelotti, non si fermano le polemiche

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ha fatto discutere la scelta di non premiare l'attaccante del Real Madrid Ancorasuld'Oro. Ieri il premio organizzato da France Football ha incoronato il centrocampista del Manchester City, che ha trionfato contro tutti i pronostici, che vedevano inveceJr come assoluto favorito. Il colpo di scena non ha fatto piacere,