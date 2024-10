Operazione globale di Eurojust: chiuso uno dei principali server per il furto dei dati personali in rete. Due arresti in Belgio (Di martedì 29 ottobre 2024) Una mega Operazione a livello a globale per chiudere una delle principali centrali del mondo attiva nel furto dei dati personali in rete. È quello coordinata da Eurojust per colpire il server di infostealer, in gergo un tipo di malware utilizzato per rubar password, dati bancari e numeri di telefono e commettere crimini informatici. Il blitz è stato condotto insieme alle autorità di Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Regno Unito e Australia. I server dei due ladri di dati, RedLine e Meta, “hanno preso di mira milioni di utenti in tutto il mondo, diventando una delle più grandi piattaforme di malware a livello globale”, evidenzia Eurojust in una nota. RedLine e Meta – prosegue l’agenzia dell’Unione europea per la coOperazione giudiziaria penale – sono riusciti a rubare dati personali da dispositivi infetti. Ilfattoquotidiano.it - Operazione globale di Eurojust: chiuso uno dei principali server per il furto dei dati personali in rete. Due arresti in Belgio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una megaa livello aper chiudere una dellecentrali del mondo attiva neldeiin. È quello coordinata daper colpire ildi infostealer, in gergo un tipo di malware utilizzato per rubar password,bancari e numeri di telefono e commettere crimini informatici. Il blitz è stato condotto insieme alle autorità di Stati Uniti, Paesi Bassi,, Portogallo, Regno Unito e Australia. Idei due ladri di, RedLine e Meta, “hanno preso di mira milioni di utenti in tutto il mondo, diventando una delle più grandi piattaforme di malware a livello”, evidenziain una nota. RedLine e Meta – prosegue l’agenzia dell’Unione europea per la cogiudiziaria penale – sono riusciti a rubareda dispositivi infetti.

