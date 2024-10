Modifiche alle linee bus scolastiche fra Pisa e Provincia (Di martedì 29 ottobre 2024) Autolinee Toscane informa che, a seguito dell’entrata in vigore degli orari definiti nei vari istituti scolastici, ha avviato, in accordo con le istituzioni preposte, una verifica puntuale delle varie linee bus tpl e della loro corrispondenza con le esigenze degli studenti. Sono quindi Pisatoday.it - Modifiche alle linee bus scolastiche fra Pisa e Provincia Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) AutoToscane informa che, a seguito dell’entrata in vigore degli orari definiti nei vari istituti scolastici, ha avviato, in accordo con le istituzioni preposte, una verifica puntuale delle variebus tpl e della loro corrispondenza con le esigenze degli studenti. Sono quindi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autolinee - modifiche ai percorsi bus per la Maratonina di domenica

(Lanazione.it)

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Ad Arezzo, domenica 27, dalle 7 alle 13.30, verranno istituite variazioni al transito in alcune strade cittadine per lo svolgimento della Maratonina, evento podistico giunto all’edizione numero 24. Linee A+ e B+ Le ...

Chiusura al traffico di via Broseta - le modifiche alle linee Atb

(Bergamonews.it)

Bergamo. Atb comunica che, a causa della chiusura al traffico di via Broseta – tra via S.Antonino e piazza Pontida – per consentire il completamento dei lavori stradali per la posa di gas e acquedotto da parte di Unareti, dalle 18 di domenica 20 ...

Sciopero dei mezzi pubblici a Brescia, possibili disagi sui bus dalle 14.30 alle 18.30

(rainews.it)

Possibili disagi a Brescia per chi viaggia con i mezzi pubblici. La Rsu della sede operativa Arriva Italia di Brescia ha proclamato uno sciopero di quattro ore nel pomeriggio di oggi. Il servizio di t ...

Bus, il Comitato di via Mercatovecchio esulta per le modifiche alle linea 14: «Danneggiati da pedonalizzazione»

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Secondo i negozianti lo spostamento della storica linea 1 del bus ha causato una perdita di clientela, con diverse attività costrette a chiudere ...

Modifiche per la circolazione e la sosta per Ognissanti e Defunti

(informazione.it)

Anche quest’anno, in occasione delle giornate dell’1 e 2 novembre, dedicate alla Commemorazione di Tutti i Santi e dei Defunti, l’Amministrazione comunale di Ferrara ha emanato un’ordinanza con i prov ...

Modifiche servizi tpl per Lucca Comics 2024: dalle ore 22 del 29 ottobre alle ore 24 del 3 novembre

(lagazzettadilucca.it)

Autolinee Toscane informa che dalle 22.00 del 29 ottobre alle 24.00 del 3 novembre 2024 torna a Lucca il Lucca Comics & Games, pertanto saranno effettuate modifiche al servizio di trasporto pubblico l ...