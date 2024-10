Milan-Napoli in diretta streaming gratis: come vederla su Dazn e TimVision (Di martedì 29 ottobre 2024) Una svolta storica per il calcio italiano: il big match della Serie A disponibile in chiaro per milioni di tifosi Una notizia che farà felici i tifosi di Milan e Napoli: il big match del decimo turno di Serie A sarà visibile gratuitamente. Dazn e TimVision hanno infatti predisposto una trasmissione in chiaro per la sfida di martedì 29 ottobre alle 20:45. La svolta storica di Dazn Per la prima volta dal 1996, la Serie A torna visibile gratuitamente. Dazn ha annunciato una novità rivoluzionaria: i primi due milioni di utenti non abbonati potranno registrarsi e vedere Milan-Napoli senza costi. L’iniziativa rientra nel pacchetto “Try and Buy“, che prevede la visione di cinque eventi gratuiti senza alcun obbligo di sottoscrizione futura. Napolipiu.com - Milan-Napoli in diretta streaming gratis: come vederla su Dazn e TimVision Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Una svolta storica per il calcio italiano: il big match della Serie A disponibile in chiaro per milioni di tifosi Una notizia che farà felici i tifosi di: il big match del decimo turno di Serie A sarà visibile gratuitamente.hanno infatti predisposto una trasmissione in chiaro per la sfida di martedì 29 ottobre alle 20:45. La svolta storica diPer la prima volta dal 1996, la Serie A torna visibile gratuitamente.ha annunciato una novità rivoluzionaria: i primi due milioni di utenti non abbonati potranno registrarsi e vederesenza costi. L’iniziativa rientra nel pacchetto “Try and Buy“, che prevede la visione di cinque eventi gratuiti senza alcun obbligo di sottoscrizione futura.

