LIVE Musetti-Struff 4-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro perde il break di margine (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Servizio e volèe alta. A-40 Serve&smash. 40-40 Mostruoso in difesa Musetti, raccoglie il dritto out dopo 20 colpi di Struff. 40-30 Passa di dritto Musetti! 40-15 Doppio fallo (3°). 40-0 Ancora a segno il serve&volley. 30-0 Prima vincente del tedesco. 15-0 Ancora con il dritto Struff. 4-4 break a zero del tedesco. 0-40 Ancora risposta profonda, poi il dritto vincente. Seconda 0-30 Clamorosa volèe stoppata del tedesco. Bravissimo a rispondere da dentro il campo e super aggressivo. 0-15 Attacca di dritto dopo la risposta nei piedi Struff. Musetti è sempre arrivato a 40 sul servizio del tedesco, basta questo a decifrare l’inizio del toscano! 4-3 Prima vincente. A-40 Ace (3°). 40-40 In rete la volèe del tedesco stavolta, ottima risposta nei piedi. A-40 Servizio e comodissima volèe Struff. 40-40 Doppio fallo (2°). Oasport.it - LIVE Musetti-Struff 4-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro perde il break di margine Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Servizio e volèe alta. A-40 Serve&smash. 40-40 Mostruoso in difesa, raccoglie il dritto out dopo 20 colpi di. 40-30 Passa di dritto! 40-15 Doppio fallo (3°). 40-0 Ancora a segno il serve&volley. 30-0 Prima vincente del tedesco. 15-0 Ancora con il dritto. 4-4a zero del tedesco. 0-40 Ancora risposta profonda, poi il dritto vincente. Seconda 0-30 Clamorosa volèe stoppata del tedesco. Bravissimo a rispondere da dentro il campo e super aggressivo. 0-15 Attacca di dritto dopo la risposta nei piediè sempre arrivato a 40 sul servizio del tedesco, basta questo a decifrare l’inizio del toscano! 4-3 Prima vincente. A-40 Ace (3°). 40-40 In rete la volèe del tedesco stavolta, ottima risposta nei piedi. A-40 Servizio e comodissima volèe. 40-40 Doppio fallo (2°).

Il live e la diretta testuale di Musetti-Struff, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Il carrarino, sedicesima testa di serie, è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Vienna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio al 70% stavolta per Struff e attacco di dritto solido. 0-15 Altra gran risposta di dritto. 4-2 A zero Musetti! Dominio! 40-0 Prima vincente! 30-0 Non risponde di rovescio il tedesco. 15-0 Non ...

