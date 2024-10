L’Italia trema ancora la scossa avvertita dalla popolazione poi lo sciame sismico | i dettagli

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unadi terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia nella zona della Costa Marchigiana Anconetana (Ancona). Laè stata localizzata a 25 chilometri di profondità in mare e pochi chilometri al largo delle province di Ancona e Pesaro Urbino, già teatro in passato di unonon particolarmente violento, ma piuttosto lungo. Come ricostruisce il Corriere Adriatico, la, di magnitudo 3.7, è stataalle 17.48, con epicentro nel tratto di mare tra Fano e Senigallia una ventina di chilometri al largo.la costa delle Marche:di terremoto di Magnitudo 3.7 in mare Laè statadistintamente dai residenti dell’area, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose. Più tardi si sono verificate due scosse d’assestamento ma questa volta più leggere.