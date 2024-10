La materia dei sogni, avviate le riprese del cortometraggio dei liceali del Leopardi (Di martedì 29 ottobre 2024) Il liceo classico - linguistico "Leopardi" ha avviato le riprese del cortometraggio dal titolo provvisorio "La materia dei sogni", seguito dai docenti/tutor Fabio Michettoni, Stefano Merlini e Stefano Monti insieme agli studenti aderenti al progetto. Le riprese si sono tenute a Macerata nei giorni scorsi, con particolare focus sullo Sferisterio. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la scuola e il partner "Lunastorta Produzioni", che continua a esplorare e rinnovare la conoscenza degli studenti con il medium cinematografico. Gli studenti hanno avuto, con le lezioni nella sede scolastica prima e con le riprese poi, l’opportunità di immergersi nel mondo del cinema, esplorando le varie fasi della produzione, dalla scrittura e della recitazione. Ilrestodelcarlino.it - La materia dei sogni, avviate le riprese del cortometraggio dei liceali del Leopardi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il liceo classico - linguistico "" ha avviato ledeldal titolo provvisorio "Ladei", seguito dai docenti/tutor Fabio Michettoni, Stefano Merlini e Stefano Monti insieme agli studenti aderenti al progetto. Lesi sono tenute a Macerata nei giorni scorsi, con particolare focus sullo Sferisterio. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la scuola e il partner "Lunastorta Produzioni", che continua a esplorare e rinnovare la conoscenza degli studenti con il medium cinematografico. Gli studenti hanno avuto, con le lezioni nella sede scolastica prima e con lepoi, l’opportunità di immergersi nel mondo del cinema, esplorando le varie fasi della produzione, dalla scrittura e della recitazione.

