Ia | il 22 novembre il manifesto dell' algoretica d' impresa della Fondazione Guido Carli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Un algoritmo etico per un'economia responsabile, capace di cogliere l'opportunitàa rivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio'intera comunità nazionale. Sarà und'il lascitoa Convention inaugurale“Intelligenza da vendere. Etica eal tempo'Ia”, in programma a Roma il 22alle ore 17.30 nella Sala Petrassi'Auditorium Parcoa Musica. Dopo il saluto inizialea presidente, Romana Liuzzo, e un videosaluto istituzionale del ministro'Interno, Matteo Piantedosi, interverrà il presidentea Commissione governativa sull'intelligenza artificiale nell'informazione, Padre Paolo Benanti, in dialogo con il giornalista David Parenzo.