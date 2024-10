Highlights e gol Lecce-Verona 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Lecce-Verona 1-0, match della decima giornata di Serie A 2024/2025. Decisivo Dorgu che ha realizzato il gol vittoria al 51? in una partita che ha visto altre due reti annullate all’esterno giallorosso. Piove sul bagnato in casa Verona: espulsi Tchatchoua (40?) e Belahyane (82?). Ecco le azioni salienti della partita. Highlights e gol Lecce-Verona 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di1-0, match della decima giornata di. Decisivo Dorgu che ha realizzato il gol vittoria al 51? in una partita che ha visto altre due reti annullate all’esterno giallorosso. Piove sul bagnato in casa: espulsi Tchatchoua (40?) e Belahyane (82?). Ecco le azioni salienti della partita.e gol1-0:) SportFace.

Lecce - Hellas Verona 0-0 alla fine del primo tempo, annullati due gol a Dorgu poi arriva il rosso per Tchatchoua nel finale.

Il Lecce ha evitato la sconfitta nelle ultime 7 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 28 gennaio 2024 contro il Genoa (sconfitta 1-2) Nikola Krstovic ha tentato 38 ...

Il Lecce interrompe la striscia di cinque sconfitta consecutive tra campionato e Coppa Italia e torna a vincere. 1-0 al Via del Mare contro il Verona: decisiva la rete di Dorgu al 51'.

Il Lecce esce dalla crisi, tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte di fila. Grande prova di Dorgu, a cui vengono annullati due gol prima di quello decisivo ...