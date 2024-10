Lanazione.it - Guardia medica. Boom del numero unico. Quasi 200 chiamate solo il primo giorno

(Di martedì 29 ottobre 2024) Oltre 170, 172 per la precisione, con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22, quando si sono concentrate il maggiordi telefonate, ben 110. Questa in cifre la prima giornata del nuovoper le cure non urgenti 116117 attivato da una settimana - da lunedì scorso - nell’Asl Sud Est. Nella Toscana Sud sono state 130 leinoltrate al medico di continuità assistenziale e 42 quelle gestite direttamente dal personale della Centrale deleuropeo armonizzato (NEA) con sede a Firenze. "È innegabilmente una buona partenza per ildella- sottolinea il direttore generale Antonio D’Urso –. Il nuovo servizio contribuirà a migliorare le risposte alle esigenze di salute della cittadinanza".