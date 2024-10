Grande Fratello 18, diretta decima puntata – Eleonora Cecere si ritira (Di martedì 29 ottobre 2024) Anticipazioni decima puntata di lunedì 28 ottobre 2024 In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la decima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centro della puntata il ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano: l’”eliminazione” dei due nella scorsa puntata aveva sortito qualche dubbio negli inquilini che hanno fatto diverse congetture. Questa sera, con il loro rientro, verrà svelata alla Casa tutta la verità. Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta decima puntata – Eleonora Cecere si ritira Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Anticipazionidi lunedì 28 ottobre 2024 Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centro dellail ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano: l’”eliminazione” dei due nella scorsaaveva sortito qualche dubbio negli inquilini che hanno fatto diverse congetture. Questa sera, con il loro rientro, verrà svelata alla Casa tutta la verità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 18 - diretta decima puntata

(Davidemaggio.it)

Anticipazioni decima puntata di lunedì 28 ottobre 2024 In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la decima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione ...

Un Brescia decimato a Cesena : formazioni e diretta tv

(Sport.quotidiano.net)

Le ultime ore che hanno condotto all’odierna gara in casa del Cesena (fischio d’inizio alle 15) hanno complicato e non poco il compito del Brescia. Lo stesso mister Maran, pur ribadendo immutata fiducia nella sua squadra e in tutti i giocatori ...

Grande Fratello 18, diretta decima puntata – Eleonora Cecere si ritira

(davidemaggio.it)

La diretta minuto per minuto della decima puntata di Grande Fratello 18, in onda su Canale 5 lunedì 28 ottobre 2024 ...

Grande Fratello 18, diretta decima puntata – Javier ‘gelato’ dalla relazione tra Shaila e Lorenzo

(davidemaggio.it)

La diretta minuto per minuto della decima puntata di Grande Fratello 18, in onda su Canale 5 lunedì 28 ottobre 2024 ...

Grande Fratello, anticipazioni: resa dei conti Shaila-Javier, Federica Petagna concorrente e sondaggi

(libero.it)

Decima diretta stagionale per il reality show di Alfonso Signorini oggi in prima serata su Canale 5: una nuova concorrente, due ritorni e 6 nomination ...

Grande Fratello 2024-2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 ottobre

(tpi.it)

Grande Fratello 2024-2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 ottobre. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...