Elezioni in Liguria chi ha vinto e chi ha perso

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - È stato un testa a testa tra Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra). Alla fine il nuovo governatore dellaè l'ex sindaco di Genova che, all'inizio della corsa, non voleva nemmeno candidarsi. È stato merito di Giorgia Meloni averlo cona tornare in pista. La premier ottiene anche un'indicazione preziosa: un candidato forte, benché non organico ai partiti, è decisivo. Torna il vecchio adagio spesso dimenticato - o rimosso - dai politici: meglio bravi che fedelissimi. Non è scontato, visti i precedenti. Oltre a Bucci e Meloni, vince il sindaco di Imperia Claudio Scajola: nel suo territorio i risultati del centrodestra sono i migliori di tutta la regione. E con lui vince Forza Italia, che a quest'ora, secondo tanti osservatori, sarebbe dovuta essere un ricordo.