Superguidatv.it - È sempre Cartabianca si prepara per la maratona tv sulle elezioni Usa: quando in tv

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bianca Berlinguer è a pronta a condurre ‘È‘ in un’edizione speciale dedicata alleUsa. La conduttrice, al suo secondo anno in Mediaset, sarà la protagonista di una lungatv. Scopriamo insiemeandrà in onda e quanto durerà la sua trasmissione. ÈUsa:in tv Appuntamento da non perdere con Bianca Berlinguer. ‘È’ andrà infatti in onda con una puntata speciale dedicata alla sfida tra Donald Trump e Kamala Harris. Tutta la redazione del programma è al lavoro infatti per una lungatelevisiva dedicata alleUSA. Lo speciale andrà in onda su Retequattro martedì 5 novembre 2024 a partire dalle 21.30 e terrà compagnia ai telespettatori fino alle 6 del mattino del giorno seguente. Il 5 novembre si vota negli Stati Uniti il 47esimo presidente degli Stati Uniti.